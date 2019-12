पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में नागौर के किसान राजस्थान में पहले स्थान पर

Nagaur farmers take first place in Rajasthan in availing PM Kisan Samman Nidhi Yojana, सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मांगी जानकारी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में देश के 7 करोड़ 60 लाख 65 हजार से अधिक किसानों को मिला लाभ, राजस्थान में 58.13 लाख लाभान्वित किसानों में सबसे अधिक नागौर के सवा तीन लाख