VIDEO...जल जीवन मिशन येाजना में नागौर ने जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सरीखे जिलों को छोड़ा पीछे

Nagaur. योजना के तहत नागौर में अब तक ढाई लाख से ज्यादा ग्रामीणों के दिए गए नल के कनेक्शन

वर्ष 2024 तक पांच लाख 45 हजार 564 नल कनेक्शन ग्रामीणों को देने का है लक्ष्य

जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में नागौर का प्रदेश में दूसरा नंबर

Nagaur has left districts like Jaipur, Jodhpur and Kota behind in the Jal Jeevan Mission scheme