कांस्टेबल भर्ती में फिर नागौर की उपेक्षा, एक भी पद नहीं

Nagaur district ignored again in constable recruitment, लम्बे समय से तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर फिरा पानी, सामान्य कांस्टेबल का एक भी पद नहीं रखा, 2017 की भर्ती में भी नहीं रखा था नागौर का एक भी पद