नागौर कोतवाली स्टाफ ने निभाया भाई का धर्म, रसोइए के भरा सवा दो लाख का मायरा

policemen filled two lakhs 25 thousand in the marriage of cook's daughter थाने के रसोइए की पुत्री की शादी में 1.71 लाख नकद, सोने की झूमरी व कपड़े देकर निभाई रस्म