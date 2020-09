एमसीएच विंग : एसीबी की जांच दो साल बाद भी अधूरी, ठेकेदार का गारंटी पीरियड हो गया पूरा

Nagaur MCH Wing: ACB investigation still incomplete after two years, contractor guarantee period completed

ढह न जाए एमसीएच विंग का भवन... जेएलएन अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड यूनिट का भवन क्षतिग्रस्त होने से लगने लगा डर, एनएचआरएम ने मरम्मत के लिए बनाया 60 लाख का प्रस्ताव