हाइवे पर ट्रकों को लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश, मुख्य सरगना के खिलाफ 32 मुकदमे

Nagaur police arrested four gang miscreants who robbed trucks on highway

नागौर. नागौर पुलिस ने हाइवे पर ट्रक लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भरतपुर जिले के कामां तहसील क्षेत्र के मूंगस्का गांव निवासी ताहिर मेव अंतरराज्यीय गैंग का मुख्य सरगना है, जो व्वल दर्जे का वाहन चोर, लूट करने व ट्रक छीनने का आदि है तथा जिसके खिलाफ राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के विभिन्न थानों में मारपीट, फायरिंग, हत्या, चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार गत 24 सितम्बर को गुजरात के मुन्दड़ा से एक ट्रक कण्टेनर में सोयाबीन तेल के 1700 टिन भरकर ट्रक चालक मोहम्मद रईस रोहतक (हरियाणा) जाने के लिए रवाना हुआ। 25 सितम्बर को रात्रि में सुरपालिया थाना क्षेत्र के बुरड़ी गांव की सरहद में एनएच-58 पर बदमाशों ने ट्रक चालक रईस के साथ मारपीट कर उसे सडक़ किनारे पटककर सोयाबीन तेल के 1700 टिन से भरा कंटेनर लूट लिया था। जिस पर थाने में मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई। लूट के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉ. विकास पाठक ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए एएसपीरामकुमार कस्वां के निर्देशन में जायल वृत्ताधिकारी हजारीराम चौहान नेतृत्व में एक टीम का गठन किया।

24 घण्टे में कण्टेनर व तेल के टिन किए बरामद

लूट की वारदात का मामला दर्ज होने के बाद 28 सितम्बर को सुरपालिया थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत ने थाने के हैड कांस्टेबल बलदेव, कांस्टेबल सोहन तरड़ व सहदेव के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए सीडीआर लोकेशन के आधार पर बीकानेर से 12 ***** ट्रक कण्टेनर जब्त किया तथा रामपुरा बाइपास बीकानेर में राजकुमार माली के गोदाम में आरोपियों द्वारा खाली किए गए सोयाबीन तेल के 1698 टिन बरामद करके उसी कण्टेनर में भरकर सुरपालिया लाया गया।

कड़ी से कड़ी जुड़ी तो हुआ गैंग का पर्दाफाश

लूट प्रकरणमें गठित टीम के मेड़तासिटी थानाधिकारी गंगाराम, कुचेरा थानाधिकारी देवीलाल बिश्नोई, सुरपालिया थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत, हैड कांस्टेबल प्रेमप्रकाश तथा कांस्टेबल रामनिवास, सहदेव, दुलाराम, रामगोपाल, सोहन तरड़, बिहारीलाल ने साइबर सेल नागौर के हैड कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण, कांस्टेबल श्याम प्रताप, अजय यादव व मूलाराम के सहयोग से सीडीआर एवं लोकेशन के आधार पर प्रतापगढ़ जिले (यूपी) के मुबारकपुर निवासी अब्दुल मतीन खान उर्फ नदीम (28) पुत्र अब्दुल लतीफ खान व प्रतापगढ़ जिले (यूपी) के तिवारीपुर निवासी गुलसाद अहमद उर्फ बब्बू (28) पुत्र अब्दुल रहुफ कुरैशी को बापर्दा गिरफ्तार करके आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयुक्त कार को सबूत के लिए जब्त किया गया। अब्दुल मतीन खान व गुुलसाद अहमद से गहनता से पूछताछ की तो सामने आया कि केन्द्रीय कारागृह भरतपुर में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदी ताहिर मेव के इशारे पर उन्होंने ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिस पर भरतपुर के मूंगस्का निवासी ताहिर मेव (42) पुत्र मेहताब मेव प्रोडक्श्न वारण्ट पर गिरफ्तार किया गया। सुरपालिया थानाधिकारी प्रजापत ने थाने की टीम के साथ कार्रवाई करते हुए सोयाबीन तेल के 1700 टिन खरीदने वाले बीकानेर निवासी राजकुमार माली को भी गिरफ्तार कर लिया।

ताहिर जेल में बैठे-बैठे चलाता है गैंग

पुलिस के अनुसार ताहिर मेव जेल के अंदर बैठे-बैठे मोबाइल से हाईवे पर ट्रक लूटने वाली इस गैंग का संचालन करता है। ताहिर मेव गैंग के गुर्गे उत्तरप्रदेश के रहने वाले अब्दुल मतीन खान व गुलसाद अहमद एवं दो-तीन अन्य लडक़े उसके कहने से कार लेकर गत 25 सितम्बर को रात करीब 8 बजे नागौर से सुजानगढ़ जाने वाली रोड पर रवाना हुए। उन्होंने हरिमा टोल नाका से निकलने के बाद एक ट्रक कण्टेनर का पीछा करना शुरू कर दिया। रात्रि करीब साढ़े 8 बजे डेह व बुरड़ी के बीच हाईवे पर अब्दुल मतीन खान ने उस कण्टेनर के आगे कार लगाकर कण्टेनर रूकवा लिया। आरोपी ने कण्टेनर चालक को उठाकर अपनी कार में डाल कर उसके साथ मारपीट की तथा उसके हाथ-पैर बांधकर तथा मुंह पर टैप चिपकाकर सडक़ के किनारे पटक दिया। उसके बाद आरोपी कण्टेनर को लेकर बीकानेर चले गए। आरोपियों ने ताहिर मेव के कहने पर बीकानेर में रामपुरा बाइपास पर रेलवे लाइन के पास राजकुमार माली के गोदाम में कण्टेनर से तेल के 1700 टिन खाली करके ट्रक कण्टेनर को सडक़ के किनारे लावारिस हालत में खड़ा कर दिया। उसके बाद आरोपी वहां से अपनी कार लेकर फरार हो गए।

ताहिर मेव के खिलाफ 32 मुकदमे

गैंग के सरगना ताहिर पुत्र महताब मेव के खिलाफ अलवर के तिजारा थाने में दो, राजसमंद के देवगढ़ में दो, कैथवाड़ा में एक, भरतपुर के पहाड़ी थाना में सात, अलवर के टपूकड़ा थाने में पांच, रामगढ़ थाने में दो, हरियाणा के नूंह में एक, अलवर के सदर थाने में तीन, हरियाणा के पुन्हाना थाने में एक, सवाईमाधोपुर के वामनवास थाने में एक, दौसा कोतवाली में एक, सीकर के रींगस में एक, भरतपुर के उद्योग थाना में एक, बीकानेर के डूंगरगढ़ थाने में एक तथा जयपुर के दूदू में एक मुकदमा दर्ज है।

अन्य वारदातों का खुलासा

मध्यप्रदेश व गुजरात पुलिस ने भी यहां आकर आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने वहां की वारदातें करना भी स्वीकार किया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व हरियाणा में हुई इस प्रकार की वारदातों के सम्बन्ध में आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और अन्य कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

वारदात को अंजाम देने का तरीका

ताहिर मेव इस गैग का संचालन करता है जो अपने गुर्गों द्वारा हाईवे पर माल भरकर आने जाने वाले ट्रकों के आगे अपनी कार लगाकर ट्रक रूकवा लेते हैं तथा ट्रक चालक को पीछे ऐक्सीडेंट करने का आने का कहते हुए आरोपी जबरदस्ती उस ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद ट्रक चालक व परिचालक को ट्रक से नीचा उतारकर अपनी कार में डालकर चाय या ज्यूस में नशीला प्रदार्थ मिलाकर पिला देते हैं, अचेत होने पर रस्सी से हाथ-पैर बांधकर, मुंह पर टैप चिपकाकर बेहोशी की हालत में सूनसान जगह पर पटक देते हैं और ट्रक को लेकर फरार हो जाते हैं। ट्रक में भरे हुए माल को गोदामों में खाली कर ट्रक को सडक़ के किनारे खड़ा कर देते हैं