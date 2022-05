Video : बीकानेर से मध्यप्रदेश पहुंचाना था नमक, डोडा-पोस्त भरकर वापस बीकानेर जाते पकड़ा गया

- नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नमक की आड़ में डोडा पोस्त की तस्करी पकड़ी

- सदर थाना पुलिस व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई

Updated: May 23, 2022 10:44:25 am

नागौर. नागौर पुलिस द्वारा शनिवार रात को बीकानेर रोड पर एक ट्रक से जब्त किया गया डोडा -पोस्त 2508 किलो है। पुलिस ने इसका बाजार मूल्य करीब 80 लाख रुपए आंका है। तस्करों ने डोडा पोस्त से भरे 125 कट्टे नमक के कट्टों के बीच छिपा रखे थे।पुलिस सूत्रों के अनुसार कार्रवाई की भनक लगने पर चालक ट्रक को हाइवे के पास एक होटल पर खड़ा करके फरार हो गया। ट्रक से पुलिस को नमक परिवहन की बिल्टी मिली, जिसके अनुसार नमक बीकानेर से मध्यप्रदेश पहुंचाना था। जबकि ट्रक चालक नमक के बीच डोडा पोस्त भरकर बीकानेर की ओर जा रहा था। हालांकि बिल्टी दो दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन चालक ने नमक खाली नहीं किया और उसमें डोडा पोस्त भर लिया। बिल्टी में नमक की मात्रा कितनी थी, क्या डोडा पोस्त भरने के लिए नमक के कुछ कट्टे कहीं खाली किए गए, आदि सवालों के जवाब जांच में ही सामने आ पाएंगे। पुलिस ने प्रकरण की जांच खींवसर थानाधिकारी गोपालकृष्ण को सौंपी है।

Nagaur police caught smuggling of Doda poppy under the guise of salt