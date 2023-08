चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर लैंडिंग होते ही झूम उठे नागौरवासी

- शहर के भूतनाथ महादेव मंदिर में चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किया अखंड महामृत्युंजय मंत्र का जाप

- बंशीवाला में शहरवासियों ने तिरंगे लहराकर मनाया जश्न

Nagaur residents cheered as soon as Chandrayaan-3 landed on the moon