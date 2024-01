15 करोड़ का एमसीएच भवन छह साल में हो गया कंडम, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से गुरेज

Submitted by:

नागौर का एमसीएच विंग भवन नकारा घोषित करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं

एनएचएम के मिशन निदेशक ने डेढ़ महीने पहले जारी किए थे आदेश, आज तक जांच करने भी नहीं आए अधिकारी

Nagaur's MCH wing building declared useless, no action taken against responsible officials