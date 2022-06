नागौर के विद्यार्थियों का प्रदेश में जलवा, 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में सिरमौर, पढि़ए पूरा एनालिसिस

यह नागौर के विद्यार्थियों की कठिन मेहनत का उदाहरण, परीक्षा होते ही 25वें से पहले स्थान पर आया नागौर

- सीकर और झुंझुनूं को भी छोड़ा पीछे

Updated: June 14, 2022 10:52:18 am

नागौर. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सोमवार को जारी दसवीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में नागौर सिरमौर रहा है। नागौर के विद्यार्थियों ने जी-तोड़ मेहनत करते हुए 25वें से पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। दसवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 91.44 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए है, यह आंकड़ा प्रदेश में सबसे अधिक है, जबकि 91.36 प्रतिशत के साथ सीकर दूसरे स्थान पर तथा 91.29 प्रतिशत के साथ झुंझुनूं तीसरे स्थान पर रहा है।

Nagaur's students shine in the state, top in 10th board examination