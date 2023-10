सरकार ने गोबर खरीदी तो सबसे ज्यादा फायदा नागौर को होगा

- नागौर में है सबसे ज्यादा गोशाला और गोवंश, दूसरे पशु भी नागौर में ज्यादा, इसलिए गोबर भी ज्यादा मिलेगा

- गोबर खरीदने से गोशालाओं का हो जाएगा कायाकल्प

Nagaur will benefit the most if the government buys cow dung