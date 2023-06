VIDEO...प्रदेश के इस जिले में यहां पर बनाएंगे ऑक्सीजन की नेचुरल फैक्ट्री

Nagaur. कलक्टर ने नागौर को हरा-भरा बनाए रखने का किया आह्वान

-पशु प्रदर्शनी स्थल पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 151 प्रकार के पौधे लगाए गए

Nagaur. District Collector Piyush Samaria and others planting saplings at the animal exhibition site