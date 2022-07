कुचामन के सेंट पॉल में हुई नीट परीक्षा भी हो रद्द : सांसद

मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से मिले सांसद बेनीवाल

नागौर. जिले में कुचामन सिटी के एक परीक्षा केन्द्र पर गत 17 जुलाई को नीट की परीक्षा देने वाले 620 परीक्षार्थियों को दुबारा परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। इसे लेकर शुक्रवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया से मुलाकात की। गौरतलब है कि कुचामन के सेंट पॉल स्कूल में परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों का गलत वितरण करने, बाद में पेपर बदलने व एक घंटे का समय बढ़ाने पर परीक्षार्थियों व अभिभावकों ने विरोध-प्रदर्शन कर परीक्षा दुबारा कराने की मांग की थी।

NEET exam held in St. Paul of Kuchaman should also be cancelled: MP