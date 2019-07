लापरवाही ने फिर छीनी जिंदगी, अमरपुरा जीएसएस पर कार्मिक की करंट लगने से मौत

Youth death due to current on Amarpura GSS नागौर. नागौर शहर के निकट अमरपुरा में ठेकेदार द्वारा संचालित जीएसएस पर मंगलवार को करंट लगने से death by current सोमणा निवासी कार्मिक सुरेश सोमड़वाल की मौत हो गई। डिस्कॉम अधिकारियों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण नागौर में एक सप्ताह में दो युवकों की अकाल मौत हो चुकी है। गंभीर बात यह है कि दो जवान युवकों की मौत के बावजूद डिस्कॉम अधिकारियों की नींद नहीं खुली। जीएसएस संचालन में जमकर फर्जीवाड़ा करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय डिस्कॉम अधिकारी जांच करने की बात करते रहे। जीएसएस संचालित करने वाला ठेकेदार आईटीआई होल्डर के स्थान पर अनाड़ी व अप्रशिक्षित कार्मिक लगाकर युवाओं की जान से खिलवाड़ कर रहा है death of personnel due to current और सरकार एवं सरकारी अधिकारी थोड़े से लालच के लिए मूक दर्शक बने हुए हैं।

गौरतलब है कि गत 24 जुलाई को नागौर शहर के बासनी रोड पर बिजली लाइनों का काम करते समय करंट आने से ठेकेदार के दो कार्मिक करंट की चपेट में आ गए थे, जिनमें से अर्जुनपुरा निवासी प्रेमसुख की मौत हो गई थी, death of personnel due to current जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया था। अभी प्रेमसुख की चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई कि नागौर के निकट अमरपुरा जीएसएस पर काम करने वाले सोमणा निवासी सुरेश सोमड़वाल पुत्र रामकिशोर को करंट लग गया। घटना के बाद सुरेश को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ा सवाल - और कितनी जानें लेगी लापरवाही

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार से जीएसएस संचालन के नाम पर मोटी रकम लेने वाला ठेकेदार और कितनी युवाओं की जानें लेगा। गत 24 जुलाई को करंट से मरने वाला प्रेमसुख व आज करने वाले सुरेश सोमड़वाल का नाम ठेकेदार द्वारा डिस्कॉम को सौंपी गई आईटीआई होल्डर कार्मिकों की सूची में नहीं है। मतलब साफ है, डिस्कॉम से भुगतान उठाने के लिए कागजों में ठेकेदार ने भले ही आईटीआई होल्डर युवाओं की सूची सौंप रखी है, लेकिन मौके पर काम करने वाले कार्मिकों के न तो ठेकेदार की सूची में नाम है और न ही कार्मिक तकनीकी रूप से प्रशिक्षित है।

पत्रिका ने पांच महीने पहले ही चेताया

ठेके के जीएसएस पर अनाड़ी, अनपढ़ एवं अप्रशिक्षित कार्मिकों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने गत 27 फरवरी को ‘जीएसएस में भ्रष्टाचार का ‘करंट’’ illiterate-workers-on-gss शीर्षक से, 28 फरवरी को ‘डिस्कॉम को हानि पहुंचा रहे जीएसएस के अनपढ़ मजदूर’ शीर्षक से तथा 3 मार्च को ‘कागजों में आईटीआई होल्डर, जीएसएस में अनपढ़’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर डिस्कॉम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। पत्रिका द्वारा किए गए स्टिंग में यह भी सामने आया कि आईटीआई होल्डर तीन कर्मचारियों के स्थान पर ठेकेदार द्वारा एक अनपढ़ व्यक्ति को जीएसएस पर रखकर उसकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पत्रिका द्वारा बार-बार चेताने के बावजूद अधिकारियों व ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया और एक सप्ताह में दो युवाओं की मौत हो गई।

दो महीने पहले ही लगा था सुरेश

सरासनी जीएसएस पर काम करने वाले दीनाराम सोमड़वाल ने बताया कि दो महीने पहले ठेकेदार का उसके पास फोन आया, उसने कहा कि अमरपुरा जीएसएस पर एक आदमी लगाना है। मैंने बेरोजगारी की मार झेल रहे सुरेश को कहा तो वह तैयार हो गया। सुरेश ने जीएसएस पर काम शुरू कर दिया। दो माह बीतने के बावजूद उसे एक बार भी भुगतान नहीं दिया गया। दीनाराम ने बताया कि ठेकेदार उनका शोषण कर रहा है। उन्हें न तो समय पर मानदेय मिलता है और न ही सुरक्षा किट दिया जाता है।

मुआवजे की मांग, शव उठाने से इनकार

हादसे के बाद पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने मुआवजे की मांग तथा ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। परिजनों व ग्रामीणों ने मांगें पूरी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। सोमणा निवासी मनफूल बिडियासर ने बताया कि डिस्कॉम ठेकेदार बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, शव नहीं उठाएंगे।

एसई आरबी सिंह से पत्रिका की सीधी बात

पत्रिका - गत 24 जुलाई को करंट आने से हुई कार्मिक की मौत मामले में आपने रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी क्या?

एसई - जांच चल रही है, फाइनल जांच के बाद कार्रवाई तय होगी।

पत्रिका - हादसे के बाद जब यह पता चल गया कि मरने वाले युवक का नाम न तो कागजों में है और न ही वह आईटीआई होल्डर है, तो फिर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?

एसई - वो तो एक्सईएन ने खंडन किया है कि वह लडक़ा हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन अधिकारिक रूप से यह जांच के बाद रिकॉर्ड में आएगा, तब कार्रवाई होगी।

पत्रिका - जून माह में अजमेर डिस्कॉम एमडी ने ठेके के जीएसएस का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे, क्या हुआ?

एसई - हमने तीन दिन में सभी जीएसएस का निरीक्षण कर मौके पर मिली कमियों की रिपोर्ट भेजी दी।

अधिकारियों की शह पर फर्जीवाड़ा

डिस्कॉम की ठेका प्रणाली में उच्चाधिकारियों की शह पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो इसके विरोध में जल्द ही जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा।

- नारायण बेनीवाल, रालोपा नेता

ठेकेदार के खिलाफ करवाते हैं मुकदमा

सामान्य तौर पर डिस्कॉम के मामले डिस्कॉम स्तर पर ही निबटाए जाते हैं, लेकिन यदि ठेकेदार की लापरवाही से बार-बार हादसे हो रहे हैं तो मैं एसपी साहब को कहकर स्वमोटो के तहत ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहता हूं।

- दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर, नागौर