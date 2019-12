पंचायतीराज चुनावों को लेकर प्रदेश में नया विवाद, सांसद हनुमान बेनीवल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

New controversy in the state regarding Panchayati Raj elections , MP hanuman beniwal makes serious allegations against the government

नागौर. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 को लेकर शनिवार को नया विवाद खड़ा हो गया। शनिवार को जयपुर में जिला प्रमुखों के पदों पर आरक्षण तय करने के लिए निकाली गई लॉटरी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए गए आमंत्रण मे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम नहीं होने को लेकर पार्टी ने कड़ा विरोध जताया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी ने ई-मेल करके चुनाव आयोग के समक्ष इसकी आपति भी दर्ज करवाई है।

मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के निर्देशों से हुई अवहेलना - सांसद बेनीवाल

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज विभाग के मंत्री सचिन पायलट सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया और न ही पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र में पार्टी का नाम लिखा गया। सांसद ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है, ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निर्वाचन के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी इसके लिए दोषी हैं और चुनाव आयोग को ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

विधायकों ने भी जताई आपत्ति

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निर्वाचित विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग व इंदिरा देवी बावरी ने भी इस सम्बन्ध में आपत्ति जताते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है।