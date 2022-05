एमसीएच विंग का गंदा पानी निकालने को बिछेगी नई सीवरेज लाइन

एनआरएचएम ने स्वीकृत किया 46.94 लाख रुपए का बजट

- सीवरेज लाइन का काम होने के बाद मरम्मत की उम्मीद

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्तपाल परिसर में बने मदर एंड चाइल्ड हैल्थ (एमसीएच) यूनिट का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए एनआरएचएम ने 46 लाख 94 हजार 700 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। ठेकेदार ने सीवरेज लाइन बदलने के लिए काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से सीलन की समस्या है, इसे देखते हुए सीवरेज की बड़ी लाइनें बिछाई जाएंगी, ताकि भविष्य में चौक होने की समस्या नहीं आए।

New sewerage line will be laid to remove the dirty water of MCH wing