एम्बुलेंस सेवा में सुधार नहीं, विभाग ने रोका कम्पनी का भुगतान

तेल के अभाव में सात दिन खड़ी रही पांचौड़ी 108 एम्बुलेंस, जिले में 108 एम्बुलेंस संचालित करने वाली कम्पनी की घोर लापरवाही, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने रोका छह महीने का भुगतान

नागौर. जिले में घायलों एवं गंभीर बीमारों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए ठेके पर एम्बुलेंस की सेवा देने वाली कम्पनी बार-बार कहने के बावजूद सेवा में सुधार नहीं कर रही है। जिले में संचालित 30 से अधिक एम्बुलेंस वाहनों में से एक दर्जन ऐसे वाहन हैं, जो कंडम हो चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें सडक़ों पर दौड़ाया जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी गाडिय़ों की बदहाल स्थिति को लेकर लगातार उच्चाधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं, इसके बावजूद कम्पनी पर कोई असर नहीं हो रहा है। कंडम गाडिय़ों को नहीं बदलने तथा पूरा स्टाफ नहीं लगाने पर नागौर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने कम्पनी का भुगतान भी रोक दिया है। पिछले सितम्बर माह से कम्पनी को भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसके बावजूद कम्पनी के प्रतिनिधि सुधार करने की बजाए अधिकारियों पर इधर-उधर से फोन करवाकर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि कम्पनी की लापरवाही की बानगी यह है कि पांचौड़ी लोकेशन की एम्बुलेंस में तेल नहीं भरवाने से 22 फरवरी से 28 फरवरी तक बंद रही। एक मार्च को तेल भरवाया गया।

No improvement in ambulance service, department stopped payment of company