VIDEO...यहां पर कोई नहीं रहा वंचित, हर प्रतिभा को दिया गया सम्मान

Nagaur. प्रतिभाएं सदैव समाज को उपकृत करने का कार्य करती है

-माली समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह

-लिखमीदास महाराज स्मारक विकास संस्थान की ओर से हुए सम्मान समारोह में आठ प्रतिभाओं को स्वर्ण, सात को रजत एवं सात अन्य को लघु रजत पदक से किया सम्मानित

-कार्यक्रम में लगभग कुल छह सौ प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित

-देर रात्रि तक चली भजन सरिता में झूमे श्रद्धालु

Nagaur. Girl students presenting cultural program at the state level talent award ceremony organized by Likhmidas Maharaj Memorial Development Institute