Video : मजबूर किसान मंडी में बेच रहे मूंग, सरकार बनी मूकदर्शक

काश्तकारों को नहीं मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ

- प्रदेश में सर्वाधिक मूंग उगाता है नागौर में

नागौर. साढ़े नौ महीने पहले कृषि का अलग बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनकी सरकार खुद की सीट बचाने के चक्कर में किसानों को भूल चुकी है। यही वजह है कि इस बार अक्टूबर का महीना शुरू होने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाई है। कृषि बजट में किसान हित की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री एवं उनकी सरकार के मंत्री सरकारी खरीद की बात तक नहीं कर रहे हैं, जबकि पूर्व के वर्षों में 20 सितम्बर के आसपास खरीद शुरू हो जाती थी।

No purchase of moong at minimum support price in Nagaur