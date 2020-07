पेट्रोल पम्पों को स्वीकृति देने में हो रही खानापूर्ति

In approving petrol pumps, neither the distance of the power line is being seen, nor is the fulfillment of the order of the NGT

न विद्युत लाइन की दूरी देखी जा रही, न हो रही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश की पालना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश की अवमानना करने पर है तीन साल की सजा व 10 करोड़ के जुमाने का प्रावधान