जिले की 241 ग्राम पंचायतों में नामांकन पेश, आज होगी अंतिम सूची जारी

Nomination submitted in 241 gram panchayats of the district, final list will be released today नागौर. पंचायतीराज चुनाव-2020 के प्रथम चरण को लेकर बुधवार को कुचामन, नागौर, जायल, मकराना, नावां, खींवसर, मूण्डवा, डीडवाना व मौलासर की 241 पंचायत मुख्यालयों पर पंच एवं सरपंच के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए गए। गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी, इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रथम चरण में जिले की 241 ग्राम पंचायतों में चुनाव 17 जनवरी को होंगे।

पंचायत चुनाव : प्रथम चरण

पंचायत समिति - ग्राम पंचायत - सरपंच पद के आवेदन - वार्ड - निर्विरोध वार्ड पंच

कुचामन - 31 - 373 - 339 - -

नागौर - 40 - 280 - 458 - 214

जायल - 38 - 294 - 452 - 387

खींवसर - 34 - 249 - 362 - 167

नावां - 24 - 263 - 280 - 123

मूण्डवा - 7 - 72 - 75 - 46

डीडवाना - 4 - 57 - 44 - 28

मकराना - 36 - 405 - 456 - -

मौलासर - 27 - 326 - 309 - -

यह रोचक - सिंगड़, बोड़वा व डिडिया कलां में सभी वार्ड पंच निर्विरोध

मूण्डवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोड़वा में 9 वार्ड व डिडिया कलां में 11 वार्डों में वार्ड पंच के लिए एक-एक नामांकन पेश किए गए, जिससे उनके निर्विरोध निर्वाचन होना लगभग तय है। जायल पंचायत समिति की सोनेली ग्राम पंचायत के तीन वार्डों में एक भी नामांकन पेश नहीं किया गया। सोनेली में कुल 11 वार्ड हैं, जिनमें से शेष 8 में भी एक-एक नामांकन भरा गया है। ढेहरी ग्राम पंचायत के 11 वार्डों में से 10 में एक-एक नामांकन तथा एक वार्ड में एक भी नामांकन नहीं भरा गया है। आकोड़ा ग्राम पंचायत के 11 वार्डों में तथा आंवलियासर व दोतिणा के 9-9 वार्डों में एक-एक नामांकन भरा गया है। इसी प्रकार नागौर पंचायत समिति की सिंगड़ ग्राम पंचायत के 11 वार्डों में भी एक-एक नामांकन भरा गया है।

पंचायत चुनाव में बांटने के लिए स्टोर कर रखी थी अवैध शराब

नागौर. जिले में पंचायत चुनाव में शराब बंटने की आशंका को देखते हुए एसपी विकास पाठक के आदेशानुसार नागौर एएसपी रामकुमार कस्वां व डीएसपी मुकुल शर्मा के निर्देशन में सदर थाना पुलिस की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर रोड स्थित बाराणी गांव की सरहद में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। पुलिस के अनुसार थाने के एसआई रामपाल दुक्तावा, कांस्टेबल गरीबराम, हुक्माराम, मनीराम जाखड़ व धर्मेन्द्र की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बाराणी सरहद में बाराणी निवासी मोटाराम पुत्र खेताराम सारण द्वारा बेचने के लिए अवैध रूप से स्टोर की गई 25 प्रकार के ब्रांड की बीयर, अंग्रेजी व देसी शराब जब्त की। पुलिस ने बीयर की 94 बोतल, अंग्रेजी शराब की 17 बोतल, 28 अधे, 195 पव्वे तथा देसी सादा शराब के 327 पव्वे जब्त किए गए।