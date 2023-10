कई उम्मीदवारों पर पिछले चुनाव में भारी पड़ा था नोटा

जिले की दस विधानसभा सीटों पर लड़ा था 110 उम्मीदवारों ने चुनाव

- विधानसभा में चौथे से आठवें स्थान पर रहा नोटा

- 110 में से 62 प्रत्याशियों से ज्यादा वोट लिए नोटा ने, मतदाताओं से बात भी करेंगे

NOTA took more votes than many candidates in 2018 assembly elections