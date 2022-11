अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों को थमाए नोटिस

मकराना, परबतसर, डीडवाना, लाडनूं व कुचामन सिटी अस्पताल शामिल -स्वास्थ्य मार्गदर्शक एवं मैन विद मशीन कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश

- मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना में आशातीत प्रगति नहीं लाने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई

नागौर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं करने वाले चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से संचालित सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में जिले की रैंकिंग कम होने के मामले में जिला कलक्टर ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

Notice handed over to the medical officers of the hospital