VIDEO...अब पशु मेला मैदान हो जाएगा पूरी तरह से व्यवस्थित

Nagaur. रामदेव पशु मेला की तैयारियों में जुटे अधिकारी, निविदाएं आमंत्रित

-राजस्थान पत्रिका ने उठाया था पशु मेला मैदान में तैयारियों का मुद्दा

-पशुपालन विभाग दिलाया भरोसा, मेला आयोजन से पूर्व सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी चाक-चौबंद

Now cattle fair ground will be fully organized