VIDEO...अब तो पशुपालकों की हो गई बल्ले-बल्ले, मिल गई राहत

Nagaur. तीन साल बाद फिर से शुरू होगा पशुओंका बीमा

करीब तीन साल पहले भामाशाह पशु बीमा योजना चलने के महज एक साल बाद हो गई थी बंद

अब पशु पालन विभाग का उच्च स्तर पर निजी कंपनी से अनुबंध के बाद पशु पालकों को मिलेगा पशु बीमा योजना का लाभ

केन्द एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुई पशुधन पशु बीमा योजना

Now cattle herders have become bat-bat, got relief