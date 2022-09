VIDEO...अब यहां पर चिंकारा रहेगा सुरक्षित

Nagaur. गोगेलॉव कंजर्वेशन का पश्चिमी संवेदनशील एरिया में बनेगी पक्की चारदीवारी

-इसके करीब साढ़े सात सौ मीटर के हिस्से में कराया जाएगा निर्माण

-कंजर्वेशन क्षेत्र के अन्य हिस्से को भी पक्की चारदीवारी से घेरने की है वन विभाग की योजना

Gogelov Conservation will have a solid boundary wall in the western sensitive area