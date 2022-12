VIDEO...राजमार्गों पर वाहनों के बढ़ते हादसों को रोकेगी अब कॉउ बेल्ट

Nagaur. जिले के हाइवे पर होने वाले हादसों को अब काऊ बेल्ट रोकेगी। राजमार्गों पर भटकते गोवंशों व पशुओं के गले में इसे पहनाने का काम परिवहन विभाग की ओर से किया जाएगा।

Now cow belt will stop the increasing accidents of vehicles on the highways