अब नागौर की 306 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव, छह पंचायत समितियों में वापस निकलेगी लॉटरी

Now elections will be held in 306 gram panchayats of Nagaur, lottery will be returned in six panchayat committees

कुचामन, मकराना व खींवसर के लिए सरकार से मांगा मार्गदर्शन, जिले की चार पंचायत समितियों के वार्डों की भी होगी लॉटरी