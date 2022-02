अब ‘सौर’ ऊर्जा पर लगा रहे ‘जोर’, बदल रही नागौर की तस्वीर

- पिछले पांच सालों पर भारी पड़ा यह साल, सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों में 20 गुना वृद्धि

- निष्क्रिय किसानों के नाम होंगे कट, सक्रिय को जल्दी मिलेगा लाभ

श्यामलाल चौधरी

नागौर. सूर्य की किरणों से मिलने वाली ‘ऊर्जा’ किसानों के साथ सरकार में भी ‘ऊर्जा’ का संचार कर रही है। पांच साल पहले पीएम कुसुम कम्पोनेंट ‘बी’ के तहत जहां सौर ऊर्जा 30-40 पम्प संयंत्र भी मुश्किल से लगे रहे थे, वहां अब हजारों किसान कतार में हैं और सरकार ने भी एक या दो नहीं बल्कि 20 गुना तक लक्ष्य में वृद्धि कर दी है। पिछले पांच साल के लक्ष्यों एवं जिले में लगे सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों क बात करें तो जिले में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक कुल 444 पम्प संयंत्र लगे, वहीं वर्ष 2020-21 में 700 पम्प संयंत्र लगाने का लक्ष्य दिया गया है, इसमें 150 पम्प संयंत्र प्रथम चरण में लग चुके हैं, जबकि 550 अब लगाए जाएंगे। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि सरकार एवं किसानों का ‘जोर’ अब ‘सौर’ ऊर्जा पर है।

Now 'emphasis' on 'solar' energy, the picture of Nagaur is changing