शहर में अब सभी को मिलेगा रोजगार

Nagaur. अब कोई दिक्कत तो नहीं है...! आपको आपके शहर में ही रोजगार मिल गया अब

-इंदिरा गांधी शहरी रेाजगार गारंटी योजना का शुभारंभ, 80 महिलाओं को जॉबकार्ड के साथ पहले ही दिन दिया गया काम

-पहले दिन शहर के जड़ा तालाब पार्क में घास कटिंग करने के साथ महिला श्रमिकों ने की सफाई, रोजगार पाकर प्रसन्न नजर आईं

-जॉबकार्ड के साथ काम मिला तो प्रफुल्लित हुई महिलाएं, काम करती महिला श्रमिकों के पास पहुंचे कलक्टर की बातचीत

