नागौर जिले में अब चार ‘आईसीयू ऑन व्हील’, जानिए क्या होगा फायदा

नागौर के बाद अब कुचामन, जायल व डेगाना में भी मिलेगी एएलएस एम्बुलेंस की सुविधा

चार बीएलएस एम्बुलेंस की नई गाडिय़ां मिली, फिर भी जिले में एम्बुलेंस 108 के एक दर्जन खटारा

नागौर. जिले में अब जिला मुख्यालय सहित चार स्थानों पर ‘आईसीयू ऑन व्हील’ यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। नागौर मुख्यालय के अलावा यह सुविधा जिले के कुचामन, जायल व डेगाना में एएलएस एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। जैसा कि एम्बुलेंस का नाम है एएलएस यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट, वैसा ही इसका काम है। यह एम्बुलेंस एक तरह से आईसीयू है, जिसमें गंभीर मरीजों के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध होती है। यदि किसी गंभीर मरीज को रेफर किया जाता है तो उसे देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षित ले जाने का कार्य एएलएस एम्बुलेंस कर सकती है। हालांकि जिले को तीन नई एएलएस एम्बुलेंस हाल ही मिली है, लेकिन जिले की जनसंख्या के लिहाज से यह कम है। जिले में वर्तमान में करीब 38 लाख जनसंख्या हो चुकी है, ऐसे में जिले को एएलएस एम्बुलेंस की और आवश्यकता है।

गौरतलब है कि एम्बुलेंस 108 की सुविधा जीवीके ईएमआरआई कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जिले में आधी से ज्यादा (19 गाडिय़ां) एम्बुलेंस वाहन गत वर्ष दिसम्बर तक कंडम हो चुकी थीं, जिनके स्थान पर नए वाहन उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग ने रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी थी। एम्बुलेंस वाहनों की खराब हालत को लेकर राजस्थान पत्रिका ने भी सिलेसिलेवार समाचार प्रकाशित कर जीवीके कम्पनी एवं अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया था, जिसके बाद कम्पनी ने जिले में सात नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, इसमें तीन एएलएस हैं तथा चार बीएलएस (बेसिक लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस हैं, जो नागौर जिला मुख्यालय के साथ बासनी, कुचेरा व मेड़ता को दी गई है।

