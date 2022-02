घर की थालियों में अब तुअर की जगह मूंग बनी पसंदीदा दाल

Nagaur. पांच से दस सालो में मूंग की दाल बनी पहली पसंद

-मूंग की पौष्टिकता व बहुपयोगी होने के चलते तुअर, मसूर व चना दाल दूसरी च्वाइस बने

-दाम में भी रियायती व सेहत में भी

-पहले तुअर की दाल घरो में बनती थी , अब तुअर की जगह थालियों में नजर आने लगी मूंग

Now instead of tur, moong is the favorite lentil in the household plates