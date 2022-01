अब 52 बीघा का होगा जेएलएन अस्पताल, होगा विस्तार

नए साल में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य

- जिलेवासियों को मिलेंगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं

नागौर. जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज के साथ ही जेएलएन राजकीय अस्पताल का भी एक्सटेंशन (विस्तार) किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल को जिला प्रशासन ने 10 बीघा जमीन और आवंटित की है। पूर्व में जेएलएन अस्पताल परिसर की जमीन 42 बीघा थी, जो अब बढकऱ 52 बीघा हो गई है। नागौर में न्यू मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद की स्थितियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग एवं जिला प्रशासन ने अस्पताल के एक्सटेंशन का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भिजवाया है, ताकि समय पर बजट जारी हो सके और मेडिकल कॉलेज के हिसाब से आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य करवाए जा सकें।

Now JLN Hospital Nagaur will be in 52 bighas, will be expanded