अब मारवाड़ के खारे पानी में भी लहलहाएगी रबी की प्रमुख फसलें

कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने तैयार की ऐसी किस्में, जिनके बीज से किसान ले सकेंगे अच्छी पैदावार

- जीरा, सरसों, तारामीरा जैसी रबी फसलों का तैयार हो रहा बीज

- नागौर में भूजल स्तर नीचे जाने से नहीं रहा मीठा पानी

