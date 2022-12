VIDEO...अब खेतों पर काम करने के लिए अकुशल नहीं, कुशल श्रमिक मिलेंगे

Nagaur. जिले में भूमिहीन कृषि श्रमिक कौशल विकास एवं श्रमता निर्माण प्रशिक्षण में कृषि यंत्रों का उपयोग करने के साथ पाली हाउस एवं ड्रीप संधारण आदि की दी जा रही जानकारी

-पांच चरणों में पंचायत समितिवार लगेंगे दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

Now not unskilled, skilled laborers will be available to work on farms