VIDEO...अब सीबीआई आई तो लोगों में जगी न्याय मिलने की उम्मीद

Nagaur. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की टीम ने खाताधारकों के दर्ज किए बयान, कराए हस्ताक्षर

एक करोड़ 60 लाख राशि खुर्दबुर्द करने का मामला

-घोटाले में आरोपी के तार किसी अन्य से जुड़े हैं या नहीं, लंबे समय तक राशि खुर्दबुर्द करने के प्रकरण से जिम्मेदारों के अनजान बने रहने सरीखे सवालों के सवाल तलाशे जा रहे

-पूर्व में वित्तीय गड़बड़ी में पकड़े जाने के बाद भी वित्तीय संवदेनीशल जगहों पर इसकी पुन: नियुक्ति उसी जगह पर करने की भूमिका की भी हो रही छानबीन

Now the CBI has come, there is a hope of getting justice among the people