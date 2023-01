VIDEO...अब रामदेव पशु मेला मैदान का बदलने लगा नजारा

Nagaur. विश्व स्तरीय रामदेव पशु मेला की तैयारियां हुई शुरू

- गड्ढों को पाटने के साथ साफ सफाई का काम हुआ तेज

- पशु मेला स्थल की व्यवस्था में जुटे पशुपालन विभाग के अधिकारी

- मुख्य पशु मेला स्थल से ऊंट एवं घोड़ों के ठहरने वाले स्थानों की भी होगी बढिय़ा व्यवस्था

-मेला की संभावित तिथियों पर स्वीकृति का इंतजार, एक-दो दिन में मुख्यालय से स्वीकृति की मुहर लगने की उम्मीद

Now the view of Ramdev cattle fair ground is changing