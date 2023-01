VIDEO...अब इस शहर में नहीं नजर आएगा तारों का मकडज़ाल...

Nagaur. सडक़ पर लटके, जोड़ वाले बिजली के तार बदले जायेंगे

-बिजली के जोडय़ुक्त तारो के साथ ही बिजली के पोल व कंडम मिले ट्रांसफर्मर भी बदलेंगे

-तारों को मकडज़ाल को हटाकर ओवहेड किया जाएगा, इसमें चार से ज्यादा नहीं रहेंगे बिजली के तार

-अत्याधिक आवश्यकता वाले एवं संवदेनशील जगहों का अंडरग्राउण्ड केबल बिछाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा

Now the web of stars will not be visible from this city