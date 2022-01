आईपीपीबी में राशि जमा व निकासी पर अब लगेगा शुल्क

Nagaur. बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा सेविंग और करंट अकाउंट में महीने में दस हजार जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इस लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट करने पर कम से कम 25 रुपये का चार्ज लगेगा, इससे जिले में पचास हजार से ज्यादा खाताधारक जुड़े हुए बैंक से

Now there will be a fee on deposit and withdrawal of amount in IPPB