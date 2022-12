नागौर शहर में अब नहीं जाएगी बिजली.......

Nagaur. नागौर शहर की विद्युत व्यवस्था का डिस्कॉम करेगा कायापलट -डिस्कॉम की ओर से शुरू हुए नवाचार में जिले भर में नागौर शहर को प्राफिट मेकिंग सिटी के रूप में चुना गया -इसके लिए शहर में कई जगहों पर बदले जाएंगे जाएंगे बिजली के ट्रांसफार्मर, और कुछ जगहों पर आवश्यकतानुसार बिछेगा भूमिगत लाइन का जाल -बिजली के तारों को किया जाएगा इंसुलेट -योजना के तहत शहर का सर्वे कर डिस्कॉम के बनाई प्रस्तावित रूपरेखा के अनुरूप विभाग जारी करेगा अलग से बजट -अजमेर डिस्कॉम ने एक साथ 11 जिलों में लागू की यह योजना, चुने गए ज

Now there will be no electricity in Nagaur city.