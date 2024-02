अब ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे फाटक पर नहीं करना पड़ेगा ट्रेन निकलने का इंतजार

नागौर शहर व खजवाना रेलवे स्टेशन के निकट तीन-तीन एलएचएस के साथ श्रीबालाजी, मूण्डवा, रेण व जालसू में भी बनेंगे अंडरपास

- नागौर जिले के दस रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे अंडरपास

Now there will be no waiting at railway gates in rural areas