नागौर में अब एक्स-रे के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, हाथों-हाथ मिलेगी रिपोर्ट

जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल में तैयार हो रहा डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम का सेटअप

- जेएलएन अस्पताल में सुविधाएं बढऩे से मरीजों को मिलेगी राहत

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन राजकीय अस्पताल में जल्द ही एक और आधुनिक तकनीकी युक्त सुविधा शामिल होने वाली है, जिसके बाद मरीजों को एक्स-रे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हाथों-हाथ रिपोर्ट मिलेगी। दरअसल, जेएलएन अस्पताल में डिजिटल रेडियोग्राफी (डीआर) सिस्टम लगाने की तैयारियां चल रही है। मशीन का ऑर्डर हो चुका है, जैसे ही यहां कंस्ट्रक्शन एवं बिजली फिटिंग का काम पूरा होगा, मशीन आ जाएगी। करीब 55 लाख रुपए कीमत की डीआर सिस्टम मशीन से जब यहां मरीजों के एक्स-रे होना शुरू हो जाएंगे तो न केवल मरीजों को सहुलियत होगी, बल्कि डॉक्टरों को भी बीमारी पकडऩे में आसानी होगी।

गौरतलब है कि शुरुआत में जब एक्स-रे की खोज हुई थी उसके कुछ वर्षों तक रेडियोलॉजी एक तरह से ब्लाइंड प्रक्रिया थी। सबसे अहम डार्क रूम होता था और एक्स-रे को इसी डार्क रूम में विकसित करना पड़ता था। मरीज को एक्स-रे करवाने के आधे से एक घंटे बाद एक्स-रे मिल पाता है। मशीनों में जैसे जैसे बदलाव हुए, उससे समय घटने लगा। अब तक जेएलएन अस्पताल में जिन मशीनों से एक्स-रे किया जाता है, उनमें भी मरीज को काफी इंतजार करना पड़ता है। एक्स-रे तैयार करने में समय लगने से कई बार मरीजों की भीड़ भी लग जाती है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब डीआर सिस्टम से मरीजों को अच्छी गुणवत्ता का और कम समय में एक्स-रे मिल सकेगा।

