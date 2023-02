वीडियो : नागौर के जिला मुख्यालय पर नर्सिंग स्टाफ व डाॅक्टर बैठे धरने पर, जानिए क्यों

- दुर्घटना में गंभीर घायल नर्सिंग ऑफिसर रामेश्वर गोदारा की मृत्यु के बाद कार्रवाई की मांग

- प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के रवैये से असंतुष्ट जेएलएन के चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ कर रहा कार्य बहिष्कार

Nursing staff and doctors sit on dharna at district headquarters of Nagaur