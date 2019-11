नागौर जिले में पंचायत समितियों के वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू, जानिए क्या होगा बदलाव

Objections sought for reorganization of ward of Panchayat Samitis in Nagaur District, जिला कलक्टर कार्यालय में 25 नवम्बर तक देनी होंगी आपत्तियां