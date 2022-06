‘प्रतिबंधित औषधियों की सूची इस कार्यालय में संधारित नहीं है, बाजार से किताब खरीदकर पढ़ लें’

- सहायक औषधि नियंत्रक ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में दिए बचकाने जवाब

- अधिकारी सूचना के अधिकार की उड़ा रहे धज्जियां

- विभाग के पास न जिले में संचालित मेडिकल दुकानों की जानकारी और न ही प्रतिबंधित दवाओं की, अब कैसे करेंगे कार्रवाई

- जिला कलक्टर के निर्देश पर चल रहा है नशीली व प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ जांच अभियान

नागौर. ‘प्रतिबंधित औषधियों की सूची इस कार्यालय (सहायक औषधि नियंत्रक) में संधारित नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियों की सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। आवेदक, औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 की पुस्तक, जो कि बाजार में उपलब्ध है, का अवलोकन कर सकते हैं।’ जी हां, यह जवाब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में सहायक औषधि नियंत्रक प्रेमसिंह मीना ने आवेदक ओमप्रकाश पारासरिया को दिया है। सहायक औषधि नियंत्रक मीना ने एक नहीं बल्कि सभी प्रश्नों के जवाब इसी प्रकार बचकाने अंदाज में देते हुए आरटीआई को धत्ता बता रहे हैं। इसके साथ एडीसी ने आवेदक को प्रथम अपील अधिकारी अजय फाटक का पदनाम व पता भी उपलबध कराया है।

