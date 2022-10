पहली बार मां बनने पर महिला को सरकार अब महिला को यह देगी...

Nagaur. पहली बार गर्भवती महिला को मिलेगा बधाई संदेश

-महिलाओं को मायड़ रो हेज के नाम से मिलेगा बधाई पत्र

-आईसीडीएस की ओर से महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने के लिए शुरू किया गया नवाचार

- गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना से जुड़े लाभों को बताने के साथ योजना की बारीकियां बताने में जुटे आईसीडीएस

नागौर. पहली बार गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दिए जाने के साथ ही योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए आईसीडीएस की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। आईसीडीएस ने गर्भवती महिलाओं को जागरुक करने के लिए बधाई पत्र दिए जाने का नवाचार शुरू किया है। यह बधाई पत्र पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को ही दिया जाएगा।इसके लिए बधाई पत्र आदि छपकर तैयार हो चुके हैं। अब जल्द ही इनको दिए जाने का काम विभाग की ओर से शुरू कर दिया जाएगा।

For the first time pregnant woman will get congratulatory message