ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर महिलाओं ने संभाली परेड की कमान

मेड़ता स्थित सुमन के पीहर में पिता पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामसुख मुंशी, माता घेवरी देवी, और अनोप सिंह भाटी, ओमप्रकाश सोनी, प्रेमसुख प्रजापत, अमित आत्रेय, नीतू आत्रेय, सरोज प्रजापत सहित परिजनों व परिचितों ने परेड का लाइव प्रसारण देखा। शहरवासियों ने मेहनत, लगन व ईमानदारी की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आइपीएस बेटी की तारीफ की। सुमन के पैतृक गांव डोडियाना और ससुराल कलरू गांव में भी परेड का लाइव प्रसारण देखा गया। उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी, मीरा महिला मंडल अध्यक्ष उमा शर्मा रजत, डॉ. प्रियंका सोनगरा ने आइपीएस सुमन की सराहना की।