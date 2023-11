Video : नागौर में एक बार फिर वोट देने में आगे रही आधी आबादी

मतदान को लेकर महिलाओं ने दिखाया पुरुषों से ज्यादा उत्साह, नागौर जिले में 72.47 प्रतिशत हुआ मतदान

- पुरुषों का मतदान 71.84 प्रतिशत तो महिलाओं का 73.14 प्रतिशत रहा

Once again women were ahead in voting