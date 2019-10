नागौर जिले में दो आंखें, 32 हजार हाथ, कैसे रुके मिलावट का खेल

Only one officer to monitor adulterated substances in the district नागौर. नागौर जिले में 16 हजार से अधिक ऐसे व्यापारी पंजीकृत हैं, जो खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं। इन व्यापारियों पर नजर रखने के लिए पूरे जिले में एक अधिकारी है। हम यह नहीं कहते कि सभी व्यापारी मिलावटी माल बेचते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष भर में जांच के लिए जो नमूने (सैम्पल) लिए जाते हैं, उनमें 40 प्रतिशत नमूने जांच में फेल हो रहे हैं। खासकर बीकानेर से लाया जा रहा मावा हमारे लिए धीमा जहर है, जिसकी पुष्टि जांच में भी हो चुकी है। धीमा जहर इसलिए क्योंकि इससे बनने वाली मिठाइयां हाथों-हाथ तो नुकसान नहीं करती, लेकिन इसमें मिले केमिकल मानव शरीर के लिए जहर का काम कर रही है, जिसका असर कुछ समय बाद देखने को मिलता है।

चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष सितम्बर तक कुल 110 सैम्पल लिए गए, जिनमें से 41 नमूने फैल /सब स्टैण्डर्ड पाए गए। इनमें से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 27 प्रकरण तैयार कर एडीएम कोर्ट में आगामी कार्रवाई के लिए पेश कर दिए हैं, जबकि शेष की रिपोर्ट हाल ही आई है, इसलिए जल्द ही उन्हें भी कोर्ट में लगाया जाएगा। इसी प्रकार गत वर्ष कुल 130 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 44 निम्न गुणवत्ता के यानी फेल हो गए। मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों ने सभी प्रकरण न्यायालय में पेश कर दिए।

शहर के इन मावा भंडार से नमूने हुए फेल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगीड़ ने बताया कि वर्ष 2019 में शहर के मावा भंडार से लिए गए मावा के सैम्पल की जांच में ज्यादातर फेल पाए गए हैं। जांगीड़ ने बताया कि शहर के आरके मावा भंडार, कृष् णा मावा भंडार, बालाजी मावा भंडार, गणेश मावा भंडार, चौधरी मावा भंडार, तेलीवाड़ा स्थित मावा भंडार एवं विष्णु मावा भंडार सहित अन्य के सैम्पल जांच में सब स्टैण्डर्ड के पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाकर एडीएम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कुचामन, डेगाना सहित जिले अन्य शहरों से मावा के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और फेल होने पर कार्रवाई के लिए कोर्ट में भी पेश किए हैं।

खाद्य पदार्थों की मिलावट बढ़ा रही है गंभीर बीमारियां

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य अपमिश्रित आहार का उपयोग करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। खाद्य अपमिश्रण से आखों की रोशनी जाना, हृदय सम्बन्धित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग, पक्षाघात व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों हो सकती हैं।

जुर्माना देकर छूट जाते हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

मिलावट के खिलाफ समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियानों व रूटिन में चिकित्सा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच करवाई जाती है, जांच में नमूना फेल होने पर सम्बन्धित व्यापारी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में प्रकरण पेश किया जाता है, जहां जुर्माना लगाकर व्यापारी को छोड़ दिया जाता है। आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोर से लाखों कमाने वाले व्यापारी हजारों रुपए का जुर्माना देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। सरकार को यदि मिलावट का खेल रोकना है और जनता के स्वास्थ्य की फिक्र है तो फिर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

जांच में अमानक पाया गया मावा

नागौर शहर में गत वर्ष हमने लगभग सभी मावा भंडार से मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए थे, जिनमें में अधिकतर सब स्टैण्डर्ड पाए गए। जिसके बाद दुकानदारों के खिलाफ हमने एडीएम कोर्ट में परिवाद पेश कर दिए हैं। नमूने लेने के दौरान यदि कहीं ज्यादा खराब होने की आशंका लगते हैं, जो खाने योग नहीं हो, तो हम उसे हाथों-हाथ मौके पर ही नष्ट करवा देते हैं। शहर में इस बार भी सभी मावा भंडार से नमूने लिए जाएंगे।

- राजेश जांगीड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर