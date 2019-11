जागरुकता व समय पर इलाज से ही काट सकते हैं कैंसर की ‘जड़’

Only the root of cancer can be cut by awareness and timely treatment नागौर. हाल ही जारी नेशनल हैल्थ प्रोफाइल-2019 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजस्थान में कैंसर मरीजों की संख्या एक साल में डेढ़ गुना बढ़ी हैं। नागौर जिले की बात करें तो पिछले 19 महीनों (अप्रेल 2018 से अक्टूबर 2019 तक) में जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल में 606 कैंसर मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। यह आंकड़े चिंताजनक हैं, लेकिन इसकी मुख्य वजह अंधविश्वास से उपचार में देरी करना है। देश में प्रति वर्ष सामने आने वाले 11 लाख कैंसर के मामलों में दो तिहाई से ज्यादा की पहचान मरीजों में कैंसर के बहुत आगे तक फैल जाने के बाद ही हो पाती है। इससे उनके बचने के अवसर कम हो जाते हैं। इसके अलावा उनका उपचार दुष्कर व तकलीफदेह भी हो जाता है।

ऐसा होने से रोकने का एकमात्र तरीका कैंसर के प्रति जागरुकता के प्रचार प्रसार का है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर का यदि उसकी प्रारंभिक अवस्था में उपचार शुरू हो जाए तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। कैंसर केयर नागौर के जिला प्रभारी महेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि लोग अंधविश्वास व देसी इलाज के चक्कर में काफी देर बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद कैंसर का उपचार कर पाना कठिन हो जाता है। यदि समय पर मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो मरीज के पूरी तरह ठीक होने के अवसर भी बढ़ेंगे और उसे इलाज में तकलीफ भी कम होगी तथा उसका पैसा भी कम लगेगा।

कैंसर को काटाने के सरकार कर रही पूरे प्रयास

जिला मुख्यालय पर अप्रेल 2018 से कैंसर मरीजों को नि:शुल्क कीमोथैरेपी लगाई जा रही है। कीमोथेरेपी की सुविधा नागौर के साथ प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की गई थी। नगाौर में पिछले 19 माह में 600 से अधिक मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज वाले जिलों को छोड़ दें तो मोटे-मोटे आकलन के अनुसार यही आंकड़ा अन्य जिलों का है। एनसीडी के फाइनेंस कम लॉजेस्कि ऑफिसर सादिक त्यागी ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य कैंसर मरीजों को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध करवाना है।

कीमोथेरेपी सेंटर एक नजर

कहां-कहां खुले हैं?

प्रदेश के हर जिले में कीमोथेरेपी की सुविधा दी जा रही है। पहले यह सुविधा केवल जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सहित उन जिलों में ही थी, जहां मेडिकल कॉलेज थे। गत वर्ष यह कीतोथेरेपी की सुविधा प्रत्येक जिला मुख्यालय के अस्पतालों में शुरू कर दी गई। इस दौरान उपरोक्त छह जिलों के जिला अस्पतालों में भी कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई। कितने रोगियों को लाभ मिला?

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू होने से एक ओर जहां मेडिकल कॉलेजों का भार कम हो गया, वहीं मरीजों को स्थानीय स्तर पर कीमोथेरेपी की सुविधा मिलने से उन्हें लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। कोई ठीक भी हुआ या कीमोथेरेपी ही दी जा रही है।

समय पर आने वाले 50 से 70 प्रतिशत मरीज कीमोथेरेपी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन नागौर ही नहीं पूरे देश में दो तिहाई से ज्यादा मरीजों की पहचान कैंसर के बहुत आगे तक फैल जाने के बाद ही हो पाती है। इससे उनके बचने के अवसर कम हो जाते हैं। इसके अलावा उनका उपचार दुष्कर व तकलीफदेह भी हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पीडि़तों को कितना लाभ हुआ होगा?

मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा नि:शुल्क दी जा रही है, इससे एक मरीज को एक बार में 8 हजार से 25 हजार तक का फायदा होने लगा है। कई इंजेक्शन 12 से 13 हजार के हैं, जो सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

जानिए, क्या है कीमोथेरेपी

आज कैंसर जैसा जानलेवा रोग बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए दिया जाने वाला ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी कहलाता है, जो कैंसर के सेल्स को खत्म कर देती है। इस थेरेपी के जरिये ट्यूमर सिकुड़ जाते हैं और कैंसर का फैलाव होने से रूक जाता है। इन दवाओं को एंटी कैंसर ड्रग्स या कीमोथेरेपिक एजेंट्स भी कहा जाता है। रसोचिकित्सा (कीमोथेरेपी) या रासायन चिकित्सा या कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है - कैमिकल अर्थात रसायन और थेरेपी अर्थात उपचार।

लगातार बढ़ रहे हैं मरीज

खाद्य पदार्थों में मिलावट व खेती में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का दिनों-दिन बढ़ रहा उपयोग कैंसर के रोग को बढ़ा रहा है। अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में किसान अंधाधुंध कीटनाशकों एवं उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसका असर हमारे खाने में आ रहा है। कृषि विभाग के कृषि अधिकारी शंकरलाल सियाक ने बताया कि मुख्यालय से समय-समय पर मिलने वाले निर्देशों के तहत किसानों को इस बात के लिए जागरूक भी किया जाता है कि कीटनाशकों का उपयोग निर्धारित मात्रा में एवं मिट्टी की जांच के बाद करें। गत दिनों कृषि आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक डॉ. सुवालाल जाट ने पर्यावरण एवं आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे को लेकर जागरुकता फैलाने के निर्देश भी जारी किए थे।